Koeman in gesprek met KNVB over opvolging bondscoach Van Gaal

Onder leiding van Koeman bereikte Oranje in de zomer van 2019 de finale van de Nations League. In die eindstrijd werd met 1-0 van Portugal verloren.

Koeman, die al bezig is met het samenstellen van zijn staf, heeft momenteel zijn handen vrij. Hij werd eind oktober ontslagen bij FC Barcelona na een serie teleurstellende resultaten. Koeman was tussen 2018 en 2020 al bondscoach.

Ronald Koeman zit aan de onderhandelingstafel met voetbalbond KNVB over de opvolging van Louis van Gaal. Het contract van de huidige bondscoach loopt af in december van dit jaar, na het wereldkampioenschap in Qatar.

In augustus 2020 maakte Koeman bekend dat hij zijn contract in Zeist niet zou uitdienen en hoofdtrainer zou worden van FC Barcelona. In zijn eerste seizoen bij de Catalaanse ploeg won hij de Spaanse beker. Na een nederlaag bij Rayo Vallecano (1-0) werd hij ontslagen.

Het Nederlands elftal bereidt zich momenteel met Van Gaal voor op de wedstrijden in de Nations League van deze zomer tegen België, Polen en Wales.

In november en december speelt Oranje het wereldkampioenschap in Qatar. Op 1 april is de loting.