Tuchtzaak Wevers dient maandag bij ISR, turntrainer zegt afwezig te zijn

Ruim anderhalf jaar na de explosie aan onthullingen over grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse turnwereld wordt maandagavond eindelijk de tuchtzaak van turntrainer Vincent Wevers door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) behandeld. Er is één maar. De turntrainer liet deze week op vragen van de NOS weten de zitting zelf niet bij te wonen. "Om medische redenen ben ik niet aanwezig. Verder geen commentaar", liet Wevers tot twee keer toe weten. Navraag bij het ISR levert ook de mededeling "geen commentaar" op. Wevers en zijn advocaat verzochten het ISR onlangs om zijn tuchtzaak schriftelijk af te handelen. Wevers gaf in het schrijven tevens aan dat hij en zijn advocaat niet aanwezig zouden zijn bij de mondelinge behandeling van de zaak. Aan dat standpunt is dus kennelijk niets veranderd, hoe graag de andere betrokkenen de turntrainer ook in de zittingszaal willen zien. Mondelinge behandeling Het verzoek van de turntrainer werd niet ingewilligd. Het ISR gaf aan waarde te hechten aan een mondelinge behandeling, omdat de aanklager nog enkele getuigen zou willen horen. Het ISR kan hem echter niet dwingen aanwezig te zijn. De ex-turnsters die klachten tegen hem hebben ingediend, vinden het uitermate triest dat de turntrainer aangekondigd heeft verstek te laten gaan.

Terug naar de zomer van 2020. Turntrainer Gerrit Beltman biecht op zich in het verleden schuldig te hebben gemaakt aan mishandeling en vernedering van jonge turnsters. Als gevolg daarvan ontstaat er een stortvloed aan meldingen van ex-turnsters over grensoverschrijdend gedrag door trainers in de Nederlandse turnwereld. Ook de naam van Wevers wordt daarbij genoemd. Oud-turnster Joy Goedkoop beticht hem eind juli 2020 voor de camera van de NOS van fysiek geweld. Wevers, eind 2016 gekozen tot coach van het jaar nadat hij zijn dochter Sanne op de balk naar olympisch goud in Rio de Janeiro had begeleid, ontkent alle aantijgingen. Naast Wevers kregen alle trainers die de laatste jaren betrokken zijn geweest bij de begeleiding van turnsters uit de Nederlandse vrouwenselectie een tuchtzaak aan hun broek. De zaken tegen Nico Zijp (in hoger beroep vrijgesproken), Gerben Wiersma (eerst vrijgesproken, maar in hoger beroep schuldig bevonden zonder strafoplegging) en Patrick Kiens (geschikt) zijn inmiddels afgehandeld. Weinig vertrouwen De behandeling van de tuchtzaak tegen Wevers liet heel lang op zich wachten. Er was een aantal keren sprake van uitstel om diverse redenen, maar maandag wordt de tuchtzaak dan eindelijk behandeld. De melders van klachten tegen de toptrainer hebben weinig vertrouwen in de afhandeling. "Als je ziet hoe er met ons is omgegaan, hoe er überhaupt met de hele situatie is omgegaan, dan voel je je ongezien, niet gehoord, onbegrepen en niet serieus genomen", kijkt Goedkoop terug op de afgelopen periode. "Ik dacht dat ik al een hoop shit in mijn leven had gehad, maar dit is vooral respectloos. Ik heb superdiep gezeten." Veel mis Oud-turnster Petra Witjes voegt eraan toe dat er de afgelopen twintig maanden veel mis is gegaan bij het ISR. "Niet kloppende gespreksverslagen, meldster A kreeg een gespreksverslag van meldster B teruggestuurd en zo kan ik nog wel een aantal zaken noemen. Ik heb een officiële klacht ingediend tegen de gang van zaken en een gesprek gehad met het bestuur van het ISR. Er zou onafhankelijk onderzoek gedaan worden naar de klachten. Maanden later hoor ik dat het onderzoek was afgerond. Hoe dan? Hoe kun je onderzoek doen als je geen contact opneemt met degene die de klacht heeft ingediend?"

Quote Als je ziet hoe er met ons is omgegaan, hoe er überhaupt met de hele situatie is omgegaan, dan voel je je ongezien, niet gehoord, onbegrepen en niet serieus genomen. Ex-turnster Joy Goedkoop

"In de zaak-Wevers zijn we inmiddels meer dan anderhalf jaar verder. De trainer in kwestie is voor mij geen doel op zich geweest, maar ik wil wel een rechtvaardig proces. En daar is geen sprake van. Er zijn door het ISR zoveel fouten gemaakt. Heel amateuristisch", legt Witjes uit. Witjes is een van de voorvechters om door grensoverschrijdend gedrag getroffen ex-turnsters erkenning te geven. Ze maakte deel uit het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer en was in een vroeg stadium betrokken bij de onlangs aangekondigde en direct door de oud-turnsters afgekeurde tegemoetkomingsregeling waarbij gymslachtoffers in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van 5.000 euro. Laf Ze zegt het "laf" te vinden als Wevers maandagavond zijn gezicht niet laat zien. "Als je steeds roept dat er geen grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, ga je er toch zitten. Dan heb je toch niets te verbergen", reageert ze fel op het ontbreken van de trainer.

Quote Wij ex-turnsters zijn geen partij, hebben geen rechten, maar niemand begrijpt wat voor impact dit alles heeft op melders en slachtoffers. Ex-turnster Petra Witjes