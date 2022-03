WK indoor live bij de NOS

Beelden van de WK indoor in Belgrado zijn zondag in de middag- (14.25 uur) en avonduitzending (18.40 uur) van Studio Sport op NPO1 te zien. Daarnaast is het evenement vanaf 16.35 uur rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.