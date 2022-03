Estafetteploegen bij WK indoor naar finale 4x400 meter

De Nederlandse estafetteploegen hebben bij de WK indoor een finaleplaats afgedwongen op de 4x400 meter. Het mannenkwartet Isayah Boers, Nick Smidt, Jochem Dobber en Tony van Diepen finishte in Belgrado in de series op de eerste plaats en kwalificeerde zich zo automatisch voor de eindstrijd. De vrouwenploeg, met Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Andrea Bouma en Lisanne de Witte, liep in 3.29,36 naar de tweede plaats achter de Verenigde Staten en dat was ook voldoende voor een rechtstreekse finaleplaats. Tegenvaller De Nederlandse mannenploeg kreeg kort voor de start van de WK indoor een tegenvaller te verwerken. Nationaal recordhouder Liemarvin Bonevacia, een belangrijke pion in de Nederlandse estafetteploeg, raakte in Belgrado tijdens een training geblesseerd en kon niet starten. Nederland veroverde vorig jaar bij de EK indoor goud, bij de Olympische Spelen in Tokio greep de ploeg zilver. Bij de mannen bleven Terrence Agard en Taymir Burnet in de serie aan de kant. Bij de vrouwen, die vorig jaar in Polen net als de mannen Europees indoorkampioen werden, zat Femke Bol aan de kant. De winnares van zilver in Belgrado op de 400 meter werd voor de finale gespaard.

reactie estafettedames - NOS

"We hebben het hartstikke goed gedaan", keek Lisanne de Witte terug op de race van Nederland zonder kopvrouw Bol. "We kunnen nog harder als Femke vanavond loopt. Zij is toch de snelste van ons." Ook de mannen dichten zich goede kansen toe op een medaille. "We zijn een sterk team en medaillekandidaat", verklaarde Isayah Boers. "We hebben nog niet alle kaarten gespeeld", gaf Jochem Dobber aan.