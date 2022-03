Van der Schaaf op WK indoor op tijd door naar halve finales 60 meter horden

Liam van der Schaaf heeft zich bij de WK indoor geplaatst voor de halve finales van de 60 meter horden. De 23-jarige Nederlander eindigde in zijn serie als vijfde in 7,72 seconden. Dat was een evenaring van zijn persoonlijk record, maar niet voldoende voor rechtstreekse kwalificatie.

De eerste drie plaatsten zich automatisch voor de volgende ronde. Van der Schaaf moest na de eerste van zes series wachten of zijn tijd voldoende zou zijn om met de zes tijdsnelste verliezers door te mogen. Hij bleek snel genoeg.

Van der Schaaf mist in Belgrado zijn trainingsmaat Koen Smet. Die liet de WK indoor schieten wegens naderend vaderschap. De Amerikaan Grant Holloway was de snelste in de series met 7,40 seconden.

Nerveus

"Ik was nerveus voor de start", gaf Van der Schaaf aan. "Ik raakte horde vijf hard. Ik had gehoopt wat harder te lopen. Een evenaring van mijn persoonlijk record is goed, maar ik hoop in de halve finales onder de 7,70 te duiken."