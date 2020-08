Boze Gesink haalt uit naar UCI: 'Het was nog niet gevaarlijk genoeg'

Gesink boos over spekglad parcours: 'Belachelijk dat de UCI niks doet' - NOS

"Het was een groot drama", zo omschrijft Robert Gesink de eerste etappe van de Tour de France, die gekenmerkt werd door veel valpartijen. "Alleen de UCI (internationale wielrenunie, red.) vond het nog niet gevaarlijk en spectaculair genoeg." Zowel de regenval als olie op het asfalt in de afdaling van de Côte de Rimiez, waar de renners twee keer overheen kwamen, zorgden ervoor dat veel renners tegen het asfalt gingen rond startplaats Nice. Gesink vindt dat de UCI in gebreke is gebleven. "We hebben de laatste tijd genoeg gevaarlijke momenten gezien", daarmee doelend op de zware valpartijen eerder deze maand van Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel. Wat Gesink betreft had de wielrenunie in Nice moeten ingrijpen. "Ook voor de UCI was dit een kans om te winnen, zodat wij als renners een keer konden zeggen dat de UCI het goed had gedaan."

Quote Die laatste valpartij kan in mijn ogen bijgeschreven worden op het conto van de UCI. Robert Gesink

Gesinks Jumbo-Visma was het na de zoveelste valpartij zelfs zat en maande het peloton op eigen initiatief tot rust voor de laatste afdaling. "Het peloton was eensgezind", volgens de 34-jarige Gesink. "Iedereen vond het te gevaarlijk. Als we niet zo rustig hadden gereden op de laatste afdaling, waren we met twintig man over de muurtjes gegaan. Op dag één van de Tour met z'n allen in het verband, dat zou een beetje jammer zijn." Onder anderen Miguel Ángel López en George Bennett gingen onderuit in de eerste etappe:

Volgens Gesink had Jumbo-Visma tijdens de etappe aan de UCI zelfs gevraagd om de koers te neutraliseren. "Zodat de klassementsrenners weg konden blijven uit de sprint, maar op dat verzoek zeiden ze nee." Alleen de laatste drie kilometer werd geneutraliseerd. "Toch was daar nog een valpartij. Wij stopten met trappen, maar de helft van de renners was blijkbaar niet geïnformeerd en bleef wel doorrijden. Ik vind het echt belachelijk. Die laatste valpartij kan in mijn ogen bijgeschreven worden op het conto van de UCI." Dumoulin mild voor jury Gesinks ploegmaat Tom Dumoulin noemde de eerste etappe 'tricky', maar neemt de jury niks kwalijk. "Zij voelen vanuit de volgwagen ook niet hoe glad het is. Met deze omstandigheden moeten wij als renners zo goed mogelijk omgaan." Wel had de Jumbo-Visma-renner wat aan te merken op het gedrag van de Astana-renners, die zich niet aan de afspraak hielden het rustig aan te doen. Daarvoor kregen ze ook de rekening gepresenteerd, want niet veel later gleed kopman Miguel Ángel López tegen een verkeersbord. "Lekker voor ze, je snapt het gewoon niet." Bekijk hier de samenvatting van de eerste etappe: