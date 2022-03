MotoGP-coureur Oliveira zegeviert in Indonesië, eerste WK-punt voor Bendsneyder

Motorcoureur Miguel Oliveira heeft de Grand Prix van Indonesië op zijn naam geschreven. Daarmee boekte de 27-jarige Portugees de vierde MotoGP-zege in zijn carrière. De race op het circuit van Kuta begon door hevige regenval een uur later dan gepland. Eerder al had de organisatie besloten de race in te korten van 27 naar 20 ronden vanwege de hitte in Indonesië.

Op het nog natte asfalt kende Oliveira een sterke start en al snel manoeuvreerde hij zich naar de koppositie. Vervolgens gaf hij de leidende positie in de race niet meer uit handen. Fabio Quartararo, de regerend wereldkampioen, kwam niet meer langszij en eindigde als tweede.

Enea Bastianini, die verrassend de eerste grand prix van het seizoen had gewonnen, kwam in Indonesië niet in de buurt van de zege. De Italiaan kwam dit keer als elfde over de finish, maar gaat nog wel aan de leiding in de WK-stand.