Glory kondigt onderzoek aan: 'Geen ernstig gewonden bij rellen in Hasselt'

Kickboksorganisatie Glory heeft aangekondigd dat er een onderzoek gaat komen naar de rellen die zaterdagavond een abrupt einde maakten aan de partij tussen Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek. Glory wil de relschoppers straffen en juridisch laten vervolgen, zo laat het in een verklaring weten. Glory laat bovendien weten dat er geen toeschouwers ernstig gewond zijn geraakt. Het kickboksgala werd definitief gestaakt, nadat er vlak voor en tijdens het gevecht tussen Hari en zijn Poolse tegenstander Wrzosek hevige rellen uitbraken tussen aanhangers van beide vechters. De politie van Hasselt eiste dat het evenement in een met 7.000 toeschouwers uitverkochte Trixxo Arena niet meer werd hervat.

De stoelen vlogen in het rond. #GLORY80 pic.twitter.com/zhhnraSFN6 — Ellen van Eldonk (@EllenvanEldonk) March 19, 2022

Dat betekende ook dat Levi Rigters, die later op de avond nog in actie zou komen, niet meer de ring in hoefde, maar dat kwam voor hem niet als verrassing "Ik had wel snel door dat mijn duel met Jamal Ben Saddik niet zou doorgaan..." Rigters was klaar voor de belangrijkste wedstrijd van zijn nog jonge loopbaan toen hij in de kleedkamer zag dat het misging tijdens de partij tussen Hari en Wrzosek. "Ik zag stoelen door de lucht vliegen en mensen begonnen in paniek te rennen. Het zag er heftig uit", aldus Rigters. Supporters van Hari en Wrzosek gingen in Hasselt met elkaar op de vuist. De Poolse kickbokser is een fan van ADO Den Haag en werd in Hasselt gesteund door supporters van de club uit de eerste divisie en fans uit Polen. Op verzoek van de politie van Hasselt werd het evenement stopgezet na de tweede ronde van de wedstrijd tussen Hari en Wrzosek.

Arkadiusz Wrzosek en Badr Hari tijdens het Glory 80 kickboksgala in Hasselt - ANP

"We betreuren dat er mensen onveilig gedrag vertoonden", meldde organisator Glory zaterdagavond in een statement. "We accepteren ook niet dat fans die willen genieten van een avond topsport gevaar lopen."