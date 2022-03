Leclerc zet met Ferrari aanval in op Verstappen: ‘Terugkomen was kwestie van tijd’

Leclerc heeft daar in ieder geval vertrouwen in, afgaande op zijn woorden kort na de kwalificatie. "Het was een kwestie van tijd tot we weer de top zouden bereiken."

Zomaar is Ferrari terug aan de top. Na twee moeizame seizoenen maakt de Italiaanse renstal een frisse en sterke indruk. Leclerc blonk uit in de kwalificatie, met een razendsnelle laatste ronde die hem poleposition opleverde.

In de kwalificatie van zaterdag in Bahrein was Charles Leclerc net te sterk voor Max Verstappen. Kan de Monegask van het herrezen Ferrari ook vandaag tijdens de race verrassen?

"De auto was vandaag heel erg goed en we doen duidelijk mee in de strijd vooraan. Of we het morgen volhouden? We hebben weinig veranderd aan de auto de afgelopen weken, dus we hebben 'm aardig in de vingers."

Twijfel bij Sainz, vertrouwen bij Verstappen

Leclercs stalgenoot Carlos Sainz eindigde de kwalificatie op een knappe derde plek. Toch is de Spanjaard er voor vanmiddag niet helemaal gerust op.

"Ik was eigenlijk wat te langzaam en ik begrijp de auto nog niet helemaal. Ik ben nog niet helemaal klaar voor morgen. Je moet bij de start in de attack-mode, maar we weten nog heel veel niet van deze wagen. En ik denk dat Max lastig te verslaan zal zijn, zeker als zijn start goed is."

Verstappen zelf lijkt zich inderdaad niet al te druk te maken. "Ik wist dat het krap zou worden tussen Ferrari en ons. Het gaat om de details en het viel in de kwalificatie bij hen net wat beter, maar het goede nieuws is dat we weten dat het er in zit en dat de auto in de basis goed is. Ik denk dat we een goede kans maken om de race te winnen."

De nieuwe RB18 bevalt dus prima, hoewel de totale controle er nog niet is. "Soms had ik een beetje last van onderstuur", legt de regerend wereldkampioen uit. "Op andere momenten zat ik juist met overstuur, bijvoorbeeld op de plekken waar ik net weer op het gas wil gaan."