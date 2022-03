Auto rijdt in op carnavalsgroep in België, zeker vier doden

In het Waalse dorp Strépy-Bracquegnies is een auto ingereden op een carnavalsgroep, die bezig was met de voorbereiding voor een optocht. Daarbij zijn volgens de gemeente zeker vier mensen om het leven gekomen. Meer dan twintig mensen raakten ernstig gewond.

Het incident gebeurde vanochtend rond 05.00 uur. De politie heeft de bestuurder van de auto gearresteerd. De VRT schrijft dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een aanslag gaat.

Burgemeester Jacques Gobert spreekt tegen persbureau Belga van een catastrofe: "Een wagen kwam in hoge snelheid aangereden en boorde zich in de menigte. De bestuurder reed nog verder, maar we hebben hem kunnen onderscheppen."

Honderd mensen op straat

Volgens Belgische media hoorden de slachtoffers bij de lokale carnavalsgroep Les Boute en Train. Zij waren bezig met de voorbereidingen voor een carnavalsstoet, die zondag aan het einde van de ochtend zou beginnen. Er zouden zo'n honderd mensen op straat zijn geweest. Zij hadden net een sporthal verlaten, om van deur tot deur te gaan en mensen uit hun bed te lichten voor de optocht.

Familie en vrienden van de slachtoffers worden nu opgevangen in de sporthal. Om 11.00 uur wordt een persconferentie gehouden in de gemeentelijke trouwzaal.

Carnaval gaat wel door

Lokale carnavalsgroepen laten weten dat de carnavalsviering in het dorp wel gewoon doorgaat. Bepaalde ceremonies die voor vandaag gepland waren, zoals vuurwerk en het uitreiken van medailles, zijn wel afgelast. VRT-verslaggever Katrien Vanderschoot is op de plek van het ongeluk en zegt dat er nu een "vreemde sfeer" heerst. "Er staan nog groepen carnavalisten te trommelen en muziek te maken in de straat waar vanochtend nog een auto op hoge snelheid inreed op de groep."

Minister Verlinden van Binnenlandse Zaken heeft via sociale media haar medeleven betuigd met de slachtoffers: