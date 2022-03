Nadal op Indian Wells taaier dan tiener Alcaraz en treft in finale Fritz

Rafael Nadal heeft de finale van het masterstoernooi van Indian Wells bereikt. De Spanjaard moest flink aan de bak tegen Carlos Alcaraz, maar kreeg zijn pas 18-jarige landgenoot na een intens gevecht van ruim drie uur op de knieën: 6-4, 4-6, 6-3.

Vanwege harde wind worstelden beide spelers met hun opslag. Toch trakteerden ze het publiek op veel schitterende punten.

Alcaraz, die negentiende staat op de wereldranglijst, liet zien met de besten mee te kunnen (hij sloeg veertig winners), maar kwam net tekort. Hij miste drie breekpunten in de derde set, waarna Nadal wel toe wist te slaan. Met een lovegame sleepte hij zijn twintigste zege op rij van 2022 binnen.

Nu tegen Fritz

De 35-jarige Nadal stuit op Taylor Fritz in de finale. De Amerikaan won in eigen land met 7-5, 6-4 van Andrej Roeblev, die na dertien zeges op rij weer eens verloor. Het is voor het eerst dat Fritz in de finale staat van een masterstoernooi.