Noussair Mazraoui is dit seizoen van onschatbare waarde voor Ajax. De Europese topclubs staan inmiddels in de rij om de 24-jarige rechtsback na dit seizoen transfervrij over te nemen. Men zou bijna vergeten dat Mazraoui het bijna niet gered had in Amsterdam. "Het was in de jeugd vaak hakken over de sloot."

We spreken Mazraoui in aanloop naar de Klassieker (aftrap 14.30 uur). De pijn van de uitschakeling in de Champions League is nog voelbaar. Zelf was hij dinsdag een van de uitblinkers aan de kant van Ajax, maar ook de verdediger kon niet voorkomen dat Benfica zich door een doelpunt van Darwin Núñez plaatste voor de kwartfinales.

Ajax sneuvelde dus opnieuw tegen een club die niet tot de absolute wereldtop behoort. Een raar fenomeen, vindt Mazraoui.

"Als je de wedstrijd zelf hebt gezien, denk ik dat we absoluut thuisgeven. Dan is het toch die final touch waar het aan ontbreekt. Natuurlijk spreekt een grotere naam ook meer aan. Ik denk dat dat die ene procent meer geeft."