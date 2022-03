Na twaalf jaar triomferen Franse rugbyers weer in de Six Nations

De rugbyers van Frankrijk hebben in stijl het zeslandentoernooi gewonnen. De zege op Engeland, 25-13, bezorgde de Fransen voor het eerst in twaalf jaar de winst op het prestigieuze rugbytoernooi.

De Fransen deden dat ook nog eens met een zogenaamde grand slam, namelijk alle wedstrijden op het toernooi winnen. In 2010 deden ze dat - eveneens met een Grand Slam - voor het laatst, toen was het de 25ste titel voor 'Les Bleus'.

Nerveus

De nerveus ogende Fransen begonnen in Saint-Denis behoorlijk slordig. Een rake penalty van Melvyn Jaminet was dan ook welkom. De gastheer had daarna geen kind aan de zwak spelende Engelsen. Een try van Francois Cros en conversie van Jaminet vlak voor rust leken beslissend (18-6).

Frankrijk dacht al klaar te zijn en nam gas terug, maar werd ruw wakker geschud door een try van Freddie Steward. Antoine Dupont bracht na een uur alsnog de bevrijding. Het heeft twaalf jaar geduurd, maar de Fransen rugbyers zijn weer terug.

Wat maakt de Fransen plotseling weer zo goed? Ontdek in de video hieronder het geheim van Les Bleus.