Oorlog, sancties en een gesloten beurs: gigaverlies voor beleggers in Rusland

De financiële markt van Rusland, de beurs van Moskou, is al drie weken gesloten. Er kunnen geen aandelen gekocht of verkocht worden, de koersprijzen zijn bevroren en hebben geen relatie meer met wat er in de buitenwereld gebeurt. Beleggers en investeerders moeten lijdzaam toezien hoe hun belegd vermogen verdampt. Hoe kwam het zo ver en wat zijn de gevolgen? Een reconstructie. Donderdag 24 februari om 03.00 uur begint de invasie, het Russische leger trekt Oekraïne binnen. Een paar uur later begint op de aandelenbeurs van Moskou de handel en de beurs stort compleet in. De MOEX, de Russische AEX, keldert met 33 procent, de aandelen van grote staatsbedrijven als Lukoil en Gazprom lopen zware averij op en verliezen 20 tot 25 procent. In Londen en New York zijn de koersverliezen van de ook daar genoteerde Russische aandelen nog groter.

Een dag later is er een opvallend herstel van de koersverliezen, een soort stuiptrekking. De MOEX sluit de dag 20 procent hoger, Lukoil wint 6 procent en Gazprom 8,5 procent. Sancties nemen Russische banken, bedrijven en personen in een wurggreep en nopen de Russische centrale bank tot drastische maatregelen. Op 28 februari besluit die de beurshandel definitief stil te leggen. Er kan niet meer gehandeld worden in aandelen en obligaties, ook de geldmarkt wordt aan banden gelegd. De centrale bank verdubbelt bovendien de rente naar 20 procent om de val van de roebel te stuiten en de gierende inflatie af te remmen, die in februari piekte op 9,2 procent.

Binnenlandse en buitenlandse beleggers staan in Moskou voor een dichte deur. Op de beurs in Londen en New York kan er nog wel gehandeld worden in sommige Russische aandelen, waaronder de drie grote energiebedrijven Gazprom, Lukoil en Rosneft. Maar de koersen van die drie storten in, de aandelen zijn nog maar een paar dollarcent waard. Op donderdag 3 maart, dag acht van de oorlog, besluiten de beursbesturen van Londen en Wall Street de handel helemaal te schrappen.

Beurs op slot Het stoppen van de aandelenmarkt gebeurt zelden, en alleen in crisissituaties zoals rampen, politieke chaos of terroristische aanslagen. Op Wall Street was de eerste keer in 1914. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ging de beurs vier maanden dicht. In 2001, na de aanslagen van 11 september, sloot de beurs vier dagen om paniek en een beurscrash te voorkomen en omdat het beursgebouw ook fysiek onbereikbaar was. Tijdens de eurocrisis in de zomer van 2015 sloot de Griekse beurs voor vijf weken de deuren, omdat het land uit de euro dreigde te vallen. In Egypte ging de beurs in februari en maart 2011 tijdens de roerige betogingen op het Tahrirplein in de Arabische Lente bijna acht weken dicht.

Het sluiten van de Russische beurs in tijden van oorlog en zware financiële en economische sancties is wellicht begrijpelijk, maar het is niet duidelijk wat er moet gebeuren om de handel te hervatten. Waar is het wachten op? Een overwinning in de oorlog? Intrekken van sancties? De relatie van de wereld met Rusland is in drie weken tijd een heel andere geworden, de breuk met de Russische markt is diep en niet makkelijk te herstellen. De Russische centrale bank kondigde vrijdag wel een gedeeltelijke opening aan van de financiële markt. Vanaf morgen kan weer gehandeld worden in Russische staatsobligaties, maar de beurs blijft vooralsnog dicht. Dat kost veel geld. De koersdalingen zijn gigantisch en herstel van de koersen is onwaarschijnlijk: het belegd vermogen is grotendeels verdampt.

Quote De Russische economie krijgt enorme klappen. Ralph Wessels, ABN Amro