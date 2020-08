In Benidorm is bijna iedereen bang voor de maanden die komen

De kust van Benidorm. - Rop Zoutberg / Nieuwsuur

Voor veel Spanjaarden is de tweede golf van het coronavirus al begonnen. Het land registreert momenteel de meeste nieuwe besmettingen van Europa. De impact van reisbeperkingen en de gevolgen voor de economie zijn groot. Op de boulevard van Benidorm krioelen de hotels rond het strand met de lauwe Middellandse Zee. Je vindt er bier voor Britten, kroketten voor Nederlanders en kerkdiensten voor Scandinaviërs, want het Spaans toerisme is hier zo'n beetje uitgevonden.

Quote Hoe kunnen ze eten, hun families onderhouden? Param Sran

Een jongen speelt voor een lauw zaaltje een riedel evergreens. Zijn gehoor bestaat uit lokale toeristen. Ze klappen traag wat met de liedjes mee. Lokaal, dat wil zeggen Spaans. Want Britten, Scandinaviërs of Belgen komen eigenlijk niet meer naar Benidorm, door de reisadviezen in hun landen.

Code oranje voor Spanje Afgelopen week zette ook Nederland heel Spanje vanwege de nieuwe coronabesmettingen op code oranje. Het betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Inmiddels is het toerisme in Benidorm met vijftig procent gekelderd. Verderop in het land zakte het buitenlands toerisme met 85 procent in elkaar.

Param Sran, op zoek naar nieuwe gasten voor het Indiase restaurant waar hij werkt. - Rop Zoutberg / Nieuwsuur

Het maakt Param Sran (28) radeloos, omdat hij niet weet hoe lang het Indiase restaurant waar hij werkt nog open blijft. "Als er een nieuwe lockdown komt, wordt het voor veel mensen onmogelijk om te overleven", zegt Param voor de deur van het restaurant. Er is vandaag nog geen klant gekomen. Er zijn al zoveel mensen hun werk kwijt, zegt Param. "Ze moeten op straat slapen omdat ze geen huis meer hebben. Hoe kunnen ze nog aan geld komen? Hoe kunnen ze eten? Hoe kunnen ze hun families onderhouden?"

Amanda Montenegro - Rop Zoutberg / Nieuwsuur