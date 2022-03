In een jachthaven in Harderwijk heeft een grote brand gewoed. Volgens de veiligheidsregio stonden ongeveer tien boten op de werf in brand.

De brand brak halverwege de nacht door onbekende oorzaak uit. De brandweer zette drie blusvoertuigen en een hoogwerker in om het vuur te bestrijden. Rond 6.30 uur was de brand onder controle.

Door het nablussen kan nog rook vrijkomen. Daardoor kan men in Zeewolde de hele ochtend nog last hebben van een brandlucht, waarschuwt de veiligheidsregio.