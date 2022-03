Twee mensen aangehouden na fatale steekpartij in Rosmalen

In het centrum van Rosmalen is iemand overleden na een steekpartij. Dat gebeurde bij een horecazaak aan de Dorpsstraat, meldt de politie Oost-Brabant. Twee mensen zijn in verband met de fatale steekpartij aangehouden.

Het incident vond plaats rond 22.00 uur. De politie meldde aanvankelijk dat het slachtoffer zwaargewond was en dat ambulancepersoneel nog zijn of haar leven probeerde te redden. Een uur later maakte de politie bekend dat het slachtoffer was overleden.

Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is nog onduidelijk. De politie heeft daar een onderzoek naar ingesteld.