Man doodgestoken in Rosmalen, twee meiden van 16 en 17 opgepakt

In het centrum van Rosmalen is een man van 22 op een terras neergestoken en overleden. De politie heeft twee tienermeiden van 16 en 17 jaar opgepakt als verdachten.

Er zou volgens de politie ruzie zijn ontstaan op het terras van een eetgelegenheid. De man werd gestoken en vluchtte naar een andere horecazaak, waar hij overleed.

De steekpartij vond plaats rond 22.00 uur. De politie meldde aanvankelijk dat het slachtoffer zwaargewond was en dat ambulancepersoneel nog zijn leven probeerde te redden. Later op de avond maakte de politie bekend dat het slachtoffer was overleden.