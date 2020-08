Bol tevreden na derde plaats: 'Goed gevoel overheerst, er komen nog kansen'

Vorig jaar debuteerde hij in de Tour de France om ervaring op te doen, dit jaar wil hij structureel meestrijden om etappezeges. Sunweb-renner Cees Bol slaagde daar zaterdag in de openingsetappe direct in.

In Nice kwam hij in de laatste honderden meters op kop, maar het was niet genoeg om Alexander Kristoff en Mads Pedersen uiteindelijk voor te blijven. Het deed niks af aan de tevredenheid van de sprinter na de eerste dag van de Tour. "Het goede gevoel overheerst, ook omdat er nog meer kansen komen."

'Beetje jammer, maar tevreden'

"Ik kon zelf de sprint van ver aangaan, dat is ook mijn kracht, denk ik", reageerde de 25-jarige Bol. "Ons doel was echt om zelf aan te gaan, we wisten dat we er dichtbij zijn. Helaas net niet, een beetje jammer, maar over het algemeen ben ik heel tevreden."

Bekijk hier de sprint, gewonnen door Kristoff: