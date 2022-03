NEC stuit op sterke Spartaanse muur in doelpuntloos duel met opmerkelijk VAR-moment

Middenmoter NEC heeft in de eredivisie niet weten te winnen van laagvlieger Sparta Rotterdam. Ondanks een flink overwicht werd het in Nijmegen een doelpuntloos duel (0-0).

Voor rust was NEC het dichtst bij de 1-0 toen Sparta-doelman Maduka Okoye het schot van Elayis Tavsans keerde en Dirk Abels de rebound van Jonathan Okita van de lijn haalde.

Later misten Dirk Proper en Tavsan kansen om de thuisploeg op een voorsprong te zetten. De ploeg van Rogier Meijer kon de Spartaanse muur niet doorbreken, maar daar tegenover creëerde de club uit Rotterdam zelf niet veel: alleen een kopbal van Adil Auassar kwam in buurt van het doel, maar zijn inzet ging over.

Opmerkelijk

Na ruim een uur spelen claimden de Nijmegenaren een strafschop toen de bal tegen de hand van Sparta-aanvoerder Auassar kwam, waarna de bal tegen de paal aankwam. Ook de VAR boog zich over het moment, maar de bal ging niet op de stip. Tot onbegrip van NEC.

Daarmee bleef het een doelpuntloos duel en laat NEC, nummer tien in de competitie, een paar dure punten liggen tegen de nummer 17 van de eredivisie.