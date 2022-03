Na zeven jaar stopt De Wit als bondscoach van Japanse schaatsploeg

Johan de Wit stopt als bondscoach van de Japanse schaatsploeg. Dat heeft de 42-jarige schaatscoach van onder anderen olympisch kampioene Miho Takagi bekendgemaakt.

"Mijn hart is gebroken", schrijft De Wit op zijn Instagram-pagina. "Na zeven geweldige jaren komt mijn avontuur in Japan ten einde. Ik ben ontzettend trots op alle medailles die we hebben gewonnen. Ik heb veel vrienden gemaakt die ik voor altijd zal koesteren."

Nederlandse structuur

Het contract van De Wit liep na dit seizoen af en is in overleg met de Japanse bond niet verlengd. Ruim een maand geleden vertelde De Wit, na de olympische gouden medaille van Takagi op de 1.000 meter in Peking, al dat hij niet precies wist hoe zijn toekomst eruit zag.

Een functie als bondscoach van de Nederlandse schaatsers zag De Wit toen nog niet direct zitten. "Ik geloof niet dat ik graag in deze structuur zou willen werken als bondscoach. Nu lijkt het alsof de ploegen en rijders zich daar niet aan willen committeren. Als ik het doe, dan moet het goed."

Bekijk hieronder de reactie van Johan de Wit op de vraag of hij bondscoach van de Nederlandse schaatsers zou willen worden.