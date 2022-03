Gevecht Hari gestaakt na rellen op tribune

Ook het gevecht tussen de Nederlander Levi Rigters en de Marokkaan Jamal Ben Saddik, dat later vanavond op het programma stond, is geschrapt.

Het gevecht tussen kickboksers Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek in het Belgische Hasselt is na twee van de drie rondes gestaakt. Het duel tussen de zwaargewichten van kickboksbond Glory moest noodgedwongen worden gestopt na ongeregeldheden in de Trixxo Arena.

Tot het moment van de ongeregeldheden ontspon zich een interessant gevecht tussen de twee kemphanen die elkaar vorig jaar ook al troffen. In september stonden de twee tegenover elkaar in Rotterdam, toen Hari de partij domineerde, maar in de slotfase een trap tegen zijn hoofd kreeg en knock-out ging.

In Hasselt was er van dat scenario in de eerste ronde zeker geen sprake. De Pool had duidelijk geleerd van zijn eerdere partij tegen Hari en ging er meteen vol voor. De ervaren Hari liet zich niet gek maken en ging geconcentreerd de eerste ronde door. Beide vechters wisselden flinke klappen uit en uiteindelijk ging de eerste ronde nipt naar Hari.

Hari gaat neer

In de tweede ronde kreeg de Amsterdammer de overhand en zette hij de lange Pool flink onder druk. Toch was het Hari die als eerste neerging. Wrzosek raakte Hari hard op de kin met zijn knie waarna Hari naar de grond ging. Na acht tellen stond Hari weer op om even later gered te worden door de bel.

Vlak voor het gevecht waren er ook al rellen uitgebroken op de tribunes en na de tweede ronde kregen die opstootjes een vervolg. Na zo'n 20 minuten liet de organisatie weten dat het evenement uit veiligheidsredenen niet meer zou worden hervat.