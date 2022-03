Twente houdt PEC lang in leven, maar gaat er wel met de winst vandoor

FC Twente heeft zijn vierde zege op rij in de eredivisie behaald. De Tukkers hadden het in Enschede tegen PEC Zwolle alleen na rust even lastig en wonnen uiteindelijk met 1-0.

Twente heerste, maar was wat slordig. Dat was ook PEC'er Bram van Polen die onnodig de bal inleverde. Virgil Misidjan profiteerde niet en ook spits Ricky van Wolfswinkel stuitte op keeper Kostas Lamprou.

Na opnieuw zwak verdedigen, dit keer van Sai van Wermeskerken, was de Griekse goalie geklopt toen Michel Vlap vlak voor zijn doel Daan Rots bediende.

Twente-verdediger Julio Pleguezuelo miste vlak na rust en hield zo PEC in leven. Dat vatte moed en kreeg via Thomas van den Belt (reflex Lars Unnerstall) en Slobodan Tedic (voorlangs) kansen. PEC perste nog wel alles eruit, maar voor een punt kwam de hekkensluiter toch kwaliteit tekort.

Bekijk hieronder de reacties na de wedstrijd FC Twente - PEC Zwolle.