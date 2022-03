Magere zege op Excelsior bezorgt Ajax-vrouwen finaleplek in KNVB-beker

Zo makkelijk als het voor Ajax in de kwartfinale van de KNVB-beker voor vrouwen ging tegen FC Twente (5-1), zo moeizaam ging het zaterdagavond in de halve finale tegen de vrouwen van Excelsior.

In eigen huis boekte de Ajax-vrouwen een magere zege van 1-0 op Excelsior. Na rust was een doelpunt van Chasity Grant genoeg voor de overwinning en dus een plek in de finale van het KNVB-bekertoernooi.

IJzersterk

Behalve dat Excelsior verdedigend een ijzersterke wedstrijd speelde, had de club uit Rotterdam verder weinig in te brengen. In de eerste helft waren het aantal aanvallen van Excelsior op één hand te tellen. Toch lukte het de Ajax-vrouwen niet om in eigen huis de score te openen.

Na ruim een kwartier spelen was er de eerste grote kans voor Ajax, maar Romée Leuchter zag haar inzet op de paal belanden. Even later werd een afstandsschot van aanvoerder Sherida Spitse, na een mooie combinatie, knap gered door Excelsior-keeper Ricci Geenen.