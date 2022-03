Na harde les is alleen OS-kampioene Miller-Uibo bij WK indoor sneller dan Bol

Brons ging naar de Jamaicaanse Stephenie Ann McPherson in 50,79. Lieke Klaver speelde geen rol bij de medailleverdeling. Ze eindigde als zesde in 52,67.

Femke Bol heeft bij de wereldkampioenschappen indoor zilver veroverd op de 400 meter. De 22-jarige Nederlandse moest in Belgrado alleen olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's laten voorgaan. Bol finishte in 50,57 seconden, Miller-Uibo won in 50,31.

Bol is een natuurtalent. Met haar lange benen lijkt ze geboren voor de 400 meter en de 400 meter horden. Haar voorkeur gaat uit naar de 400 meter horden, maar ook op de 400 met zonder hindernissen maakt ze de laatste jaren enorme sprongen.

Doorbraak

De Europese indoortitel vorig jaar in het Poolse Torun betekende haar internationale doorbraak. Het waren haar eerste medailles op een internationaal titeltoernooi bij de senioren. Ze was in 2019 al aanwezig op de wereldkampioenschappen in Doha, maar in Torun maakte ze echt naam. Ook omdat ze de stuwende kracht was achter de gouden plak in Polen van de estafetteploeg op de 4x400 meter.

Het coronavirus dat de hele sportsector lang parten speelde, had weinig invloed op haar stormachtige ontwikkeling. Die leidde vorig jaar in de zomer tot een bronzen olympische medaille op de 400 meter horden. Haar ambitie is op die discipline de beste te worden, waarbij de 400 meter als ondersteunend wordt beschouwd.