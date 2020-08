Verrassende sprinttitel Visser, Van Gool sterk, Boekelman afgetroefd

"Ik draai heel lekker en voelde ook wel dat het met de snelheid wel goed zit, maar ik had niet gerekend op deze mooie tijd. Ik ben gewoon in topvorm", reageerde de kampioene na afloop.

Van Gool finishte vorig jaar als vierde achter Hensley Paulina, Chris Garia en Churandy Martina, maar zij ontbraken op het appel.

Kampioen Paulina had zich afgemeld voor de titelstrijd, Garia liet na zijn winst in de halve finales de eindstrijd aan zich voorbijgaan en Martina beperkt zich dit seizoen tot de 200 meter. Die staat voor zondag op het programma.

Van Gool zag aanvankelijk de klok op 9,99 stilstaan, maar hij realiseerde zich al snel dat dat niet kon kloppen. "Dat voel je als sprinter." Zijn tevredenheid was er echter niet minder om. "Ik sta bekend als specialist op de 60 meter, maar ik kan steeds beter die snelheid op de laatste 40 meter nog vasthouden. Ik ben inmiddels niet meer bang dat de anderen mij in de laatste meters nog voorbijlopen."

Foppen mikt op dubbel

Ook Mike Foppen maakte zijn favorietenrol waar. De 23-jarige Nijmegenaar evenaarde eerder deze maand in Monaco het Nederlands record op de 5.000 meter (13.13,06) en was in Utrecht duidelijk een maatje te groot voor de concurrentie. Hij liep in een uitstekende 13.36,37 naar het goud.