Sprinter Jacobs pakt na olympisch goud ook de wereldtitel indoor op 60 meter

Lamont Marcell Jacobs heeft na zijn opvallende olympische zege vorig jaar op de 100 meter in Tokio ook de wereldtitel indoor op de 60 meter veroverd. De 27-jarige Italiaan onttroonde zaterdagavond in Belgrado de Amerikaan Christian Coleman, die dit jaar na een schorsing van achttien maanden terugkeerde op de atletiekbaan. Het verschil was met het oog niet waar te nemen. Jacobs won in 6,41 seconden, een Europees indoorrecord en drieduizendste van een sneller dan Coleman. De nummer twee stond lang aan de kant, omdat hij drie dopingcontroles had gemist. De Amerikaan Marvin Bracy eindigde in 6,44 als derde. Jacobs, Coleman en Bracy moesten na de finish enige tijd wachten op wie de computer als winnaar zou aanwijzen. Het werd Jacobs, die vorig jaar in Tokio de hele wereld verraste met zijn winnende race in de olympische finale van de 100 meter. Zijn optreden in Belgrado was ook indrukwekkend. In de halve finale was hij de snelste, om dat uren later in de eindstrijd te herhalen.

De Amerikaan Ryan Crouser leed bij het kogelstoten een zeldzame nederlaag. De wereldrecordhouder en tweevoudig olympisch kampioen moest in Belgrado genoegen nemen met zilver. In een hoogwaardige finale (drie kogelstoters boven de 22 meter) verzekerde Darlan Romani zich van het goud. De Braziliaan greep op veel evenementen vaak naast een medaille, maar zijn uithaal in zijn derde poging met 22,53 was dit keer goed voor de hoofdprijs. Crouser, die al zo'n drie jaar niet meer verloren had, kwam dit keer niet verder dan 22,44 meter. Het brons was voor Tomas Walsh uit Nieuw-Zeeland met 22,31 meter.

Olympisch kampioen tienkamp Damian Warner moest op de zevenkamp op de afsluitende 1.000 meter in de achtervolging om de wereldtitel binnen te halen. De Canadees bezette na zes onderdelen de tweede plaats achter de pas 22-jarige Zwitser Simon Ehammer. Het verschil was met 23 punten overbrugbaar. Warner moest zo'n twee seconden goedmaken en deed dat ruimschoots. Warner was veertien seconden sneller en veroverde de titel met 6.489 punten. Ehammer eindigde op de tweede plaats met 6.363 punten, negentien punten meer dan de Australiër Ashley Moloney (brons). Richards sterkste op 400 meter Jereem Richards greep het goud op de 400 meter. De atleet uit Trinidad & Tobago, die met het overlijden van een goede vriend en zijn oma een roerige tijd achter de rug heeft, won in 45,00 seconden, een kampioenschapsrecord. De winnaar van WK-brons op de 200 meter in 2017 was 0,05 sneller dan de Amerikaanse indoorkampioen Trevor Bassitt.

