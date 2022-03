Koploper Bayern München herstelt slippertje met 4-0 zege op Union Berlin

Twee minuten in de tweede helft tekende Lewandowski ook voor de 4-0, daarna was de wedstrijd weinig enerverend.

Het was sowieso niet de dag van Luthe, na een overtreding op Robert Lewandwoski mocht de Poolse spits zelf vanaf elf meter aanleggen. Hij tekende voor zijn dertigste Bundesliga-doelpunt van het seizoen. Iets wat de doelpuntenmachine seizoen na seizoen voor elkaar krijgt, het is het derde seizoen op rij dat de spits minimaal dertig doelpunten maakt.

In de Bundesliga heeft Bayern München een 4-0 zege geboekt op Union Berlin. De koploper van de Duitse voetbalcompetitie kende een zeer effectieve wedstrijd, bovenal een zeer effectieve eerste helft.

Eerder deze speelronde werden de verhoudingen in de onderste regionen op scherp gezet. In de strijd om lijfsbehoud boekte Hertha BSC een belangrijke zege., bovendien de eerste van 2022. In eigen huis won het met 3-0 van de nummer zes van de competitie: Hoffenheim.

Een deceptie voor de middenmoter, die in de vorige speelronde nog twee punten afsnoepte van koploper Bayern München.

Penaltyrecord

In de wedstrijd tussen FSV Mainz en Arminia Bielefeld ging laatstgenoemde maar liefst met 4-0 onderuit. Al binnen een minuut stond de 1-0 op het scorebord. Het lukte Mainz voor rust nog niet die score uit te breiden, maar na de thee kregen de spelers van Mainz vleugels. Drie keer kreeg de club een penalty toegekend, drie keer waas het raak.

Slechts drie keer eerder scoorde een ploeg in één wedstrijd drie keer uit een penalty. Zaterdagavond werden de penalty's door verschillende spelers benut: Moussa Niakhaté, Jonathan Burkardt en Marcus Ingvartsen zorgde voor de riante overwinning.

Zondag komt Borussia Dortmund in actie, de nummer twee van de Bundesliga heeft de jacht geopend op koploper Bayern.