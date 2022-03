Go Ahead Eagles wint van Cambuur en hoeft voorlopig niet meer omlaag te kijken

Go Ahead Eagles heeft een belangrijke zege geboekt op SC Cambuur: 3-0. Na de ruime overwinning is handhaving in de eredivisie voor Go Ahead zo goed als zeker.

In een volle Adelaarshorst had Cambuur het balbezit maar Go Ahead de overhand. De thuisploeg was net wat strijdlustiger en creëerde op die manier de meeste kansen.

Uit standaardsituaties was de ploeg van Kees van Wonderen, weer hersteld van het coronavirus, bovendien dodelijk effectief. In de 26e minuut kopte verdediger Joris Kramer de bal uit een corner en via de borst van Cambuur-speler Mees Hoedemakers in het doel.

Nog voor rust verdubbelde Luuk Brouwers de score, door een indraaiende vrije trap met het hoofd te verlengen. De goal werd aanvankelijk afgekeurd, maar de VAR zag dat er van buitenspel geen sprake was geweest.

Onmachtig Cambuur

Het was een flinke tik voor Cambuur. De verrassende nummer negen van de eredivisie werd in de eerste helft alleen gevaarlijk via de snelle Issa Kallon, die misschien wel een penalty had moeten krijgen.

De Leeuwarders maken sportief gezien een mooi seizoen door, maar hebben het de afgelopen periode toch zwaar gehad. Trainer Henk de Jong moest zijn werkzaamheden neerleggen door de gevolgen van een cyste in zijn hoofd. Technisch directeur Foeke Booy kreeg in de zomer een hersenbloeding, waarvan hij lang moest revalideren.

Tegen Go Ahead misten de Friezen geblesseerde of zieke spelers als Tom Boere, Erik Schouten, Jasper ter Heide en Jhondly van der Mee.