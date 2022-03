Reggeborgh moet Roest prikkelen: 'Want ik kan nog harder schaatsen'

Of hij niet meer had kunnen bereiken de laatste jaren, weet hij niet. "Maar ik wil nog een stapje maken. En ik ben overtuigd dat ik nog harder kan schaatsen. Want ik heb dit seizoen niet laten zien hoe goed ik ben. Nogmaals, het ligt zeker niet aan Jumbo. Het ligt ook aan mezelf."

Hij benadrukt graag dat het niet aan zijn werkgever lag. "Ik was er ook niet klaar mee, ik heb onwijs veel te danken aan Jumbo-Visma. Maar na zeven jaar lijkt het allemaal wel op elkaar. Dan is een nieuwe prikkel belangrijk."

Hij twijfelde lang en eigenlijk wist hij het niet, Patrick Roest, kijkend naar zijn twee zilveren medailles uit Peking. Er mist toch een kleur. "Ik lag lang te malen. Ik zit zeven jaar bij de ploeg. En ik heb net de Spelen gehad. Als er een keer een moment is voor een nieuwe ploeg, een nieuwe omgeving, dan is dit het wel."

Op zoek naar die nieuwe prikkel die voor Roest zo belangrijk is, hakte de 26-jarige schaatser een paar dagen geleden de knoop door. Roest: "Die prikkel is nodig om met volle overtuiging weer het seizoen in te gaan. Het is heel lekker om in een nieuwe omgeving te trainen. Met een nieuwe coach ga je dingen anders zien."

"Zeven jaar heb je met dezelfde mensen gewerkt en door met nieuwe mensen te werken leer je weer nieuwe dingen. Dat is denk ik heel goed voor mij."

'Jumbo komt er wel uit'

En nu? ''Ik weet een beetje waar ik terechtkom. De allroundcoach is Robin Derks, ik kijk uit naar de samenwerking met hem. Hij heeft al mooie dingen laten zien bij TalentNED, waar hij jonge jongens heeft opgeleid.''

Roest ziet graag Marcel Bosker met hem meegaan. ''Maar dat hangt van Marcel af, ik kan die keuze niet voor hem maken.'' Roest noemt ook de naam van Lex Dijkstra als mogelijke nieuwe teamgenoot en trainingspartner bij Reggeborgh.

En wat Jumbo nou moet, nu de drievoudig wereldkampioen allround vertrekt? ''Dat weet ik niet. Maar daar komen ze wel uit.''