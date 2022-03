Missies van Aleksandr, 'oorlogskoerier' uit Kiev, steeds riskanter

De NOS volgt Oekraïners tijdens de oorlog in hun land. Twee weken geleden vertelde rijinstructeur Aleksandr Bober (36) hoe hij hand-en-spandiensten verrichtte voor het Oekraïense leger in Kiev . Zijn werk wordt steeds riskanter: aanvankelijk bracht hij pakken melk rond, nu complete voertuigen.

Hij houdt zich groot en stoer, maar in zijn woorden klinkt door dat de missie absoluut niet zonder angst werd uitgevoerd. "Zolang we aan het rijden waren, was het niet zo gevaarlijk. De Russen kunnen een bewegend voertuig moeilijk aanvallen", zegt hij berekenend. "Ik schatte de kans op een luchtaanval op 0,5 procent, en dichter bij het front misschien 10 procent."

Maar er gebeurde niets. Er volgde geen harde knal of felle lichtflits, zoals je die uit films kent. Aleksandr bleek een engeltje op zijn schouder te hebben. "Maar het was een enorm angstaanjagend moment."

Even dacht Aleksandr dat zijn leven voorbij zou zijn. Op enkele meters van zijn auto kwam een raket neer, op het wegdek ergens ten zuiden van Kiev. "Opeens ging alles in slow motion, alsof de tijd stil kwam te staan."

Ook thuis nadert de oorlog. Aleksandr woont in een van de bovenste verdiepingen van een flat in Obolon, de Kievse buitenwijk die regelmatig doelwit is van Russische luchtaanvallen. "De aanvallen beginnen altijd om 05.00 uur 's ochtends. De explosies zijn soms dichtbij, soms verder weg." Obolon staat vooralsnog onder Oekraïense controle, zegt Aleksandr. Als bewijs stuurt hij beelden van patrouillerende Oekraïense militairen.

Overleden in een kelder

Na drie weken oorlog is hij gewend geraakt aan het regelmatige geloei van het luchtalarm. "Ik sta alleen nog op als de ramen schudden van de explosies." Soms slaapt hij zelfs door het luchtalarm heen. "Het maakt je niet meer bang, en juist dat vind ik beangstigend."

Maar het luchtalarm is er niet voor niets. Het appartement van een vriend werd vorige week verwoest bij een luchtaanval; gelukkig was hij niet thuis. Aleksandr kent ook een jonge vrouw die vorige week door "verschrikkelijke pech" om het leven is gekomen: zij sliep in een schuilkelder en stierf door een koolmonoxidevergiftiging.

Dat gebeurde in Hostomel, een voorstad van Kiev die al weken het toneel is van zware gevechten. "Haar familie en vrienden kunnen daarom niet naar haar toe om afscheid te nemen. Dat maakt me zo woest en verdrietig."

Verzet breken

Ook over de slachtoffers aan Russische zijde wordt Aleksandr verdrietig. Hij kreeg de militaire insignes en persoonsdocumenten van een gesneuvelde Rus in handen en probeerde via een contact in Moskou contact te krijgen met diens moeder.

De contactpersoon had daar geen trek in. "'Het maakt toch niets uit' werd er gezegd." Die reactie boezemde Aleksandr angst in. "Ik kan geen woorden vinden om te beschrijven hoe ik me daarover voel. Het gaat om beschaving!"