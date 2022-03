Twee goals van Osimhen houden kampioensdroom van Napoli in leven

Napoli heeft in de strijd om de titel in de Serie A geen averij opgelopen. Het bezoekende Udinese werd verslagen: 2-1. Koploper AC Milan en nummer drie Inter komen later op zaterdag ook in actie.

Napoli begon slap en toen Lorenzo Insigne na dertig minuten voor het eerste gevaar zorgde, had Udinese al meerdere kansen gemist en er één benut. Bij de bezoekers stonden de Nederlanders Marvin Zeegelaar en Bram Nuytinck in de basis.

Gerard Deulofeu verraste keeper David Ospina met een verdekt schot. Napoli speelde na rust feller en kwam vlot langszij én op voorsprong dankzij spits Victor Osimhen. De Nigeriaan knikte een vrije trap van Mario Rui tegen de touwen en schoot een voorzet van Giovanni Di Lorenzo tegendraads binnen.

Vorige week scoorde Osimhen ook al twee keer tegen Hellas Verona (2-1).