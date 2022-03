Dumfries redt punt voor Inter, Osimhen houdt titeldroom Napoli in leven

Internazionale heeft in de strijd om de titel in de Serie A averij opgelopen. Tegen Fiorentina kwamen de Milanezen niet verder dan 1-1, terwijl concurrent Napoli won van Udinese. Koploper AC Milan speelt later op de avond.

Fiorentina verstopte zich op bezoek bij Inter niet, had voor rust het betere van het spel en was met schoten van afstand gevaarlijk. Pas kort voor rust vond de thuisploeg een opening, maar spits Edin Dzeko schoot tegen de doelman aan.

Vroeg in de tweede helft misten Inter twee goede kansen, waarna Lucas Torreira aan de andere kant wel scoorde. Dumfries torende even later boven de verdediging van Fiorentina uit en kopte een voorzet van Ivan Perisic binnen.

Inter kreeg daarna nauwelijks kansen op meer en verspeelde nu liefst elf punten in de laatste zeven competitieduels. De Nerazzurri staan momenteel derde.

Weer dubbelslag Osimhen

Napoli begon slap en toen Lorenzo Insigne na dertig minuten voor het eerste gevaar zorgde, had Udinese al meerdere kansen gemist en er één benut. Bij de bezoekers stonden de Nederlanders Marvin Zeegelaar en Bram Nuytinck in de basis.

Gerard Deulofeu verraste keeper David Ospina met een verdekt schot. Napoli speelde na rust feller en kwam vlot langszij én op voorsprong dankzij spits Victor Osimhen. De Nigeriaan knikte een vrije trap van Mario Rui tegen de touwen en schoot een voorzet van Giovanni Di Lorenzo tegendraads binnen.

Vorige week scoorde Osimhen ook al twee keer tegen Hellas Verona (2-1).