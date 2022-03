Sedney na moeizame start zesde in mondiale indoorfinale 60 meter horden

Zoë Sedney heeft haar eerste mondiale finale bij de senioren als zesde afgesloten. Het 20-jarige talent finisht bij de WK indoor in Belgrado in 8,07 seconden. Daarmee bleef ze ruim boven haar tijden uit de serie en halve finale, toen ze onder de grens van acht seconden dook. De wereldtitel indoor ging naar de jonge Franse atlete Cyréra Samba-Mayela, die won in 7,78 seconden, een Frans record.

Zoë Sedney plaatste zich eerder op de avond op indrukwekkende wijze voor de finale op de 60 meter horden. Ze won in haar race in de halve finale in 7,95 seconden, een evenaring van haar persoonlijk record. In de finale kwam ze daar ruim twee uur later niet aan. Sedney kwam moeizaam uit het startblok en kon de opgelopen achterstand in het vervolg van de race niet meer goedmaken. In Belgrado ontbrak Nederlands recordhoudster Nadine Visser. Het trainingsmaatje van Sedney, bij de vorige WK indoor in Birmingham goed voor brons, liep bij de NK een hamstringblessure op en beëindigde haar indoorseizoen.

WK indoor live bij de NOS De WK indoor in Belgrado zijn zondag vanaf 17.00 uur ook rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Naast Sedney kwam in Belgrado wel Maayke Tjin A-Lim uit op de 60 meter. De 24-jarige atlete, die de afgelopen jaren moest afrekenen met veel blessureleed en een eetstoornis, had zich met een persoonlijk record van 8,11 seconden naar de volgende ronde gelopen. In haar halve finale was ze minder snel. Tjin A-Lim kwam uit op de zesde plaats in 8,13. Daarmee was het toernooi voor haar voorbij.