Sedney bij WK indoor naar finale 60 meter horden, Tjin A-Lim uitgeschakeld

Zoë Sedney heeft zich bij de wereldkampioenschappen indoor op indrukwekkende wijze geplaatst voor de finale op de 60 meter horden. Het 20-jarige talent won in Belgrado haar race in de halve finale in 7,95 seconden, een evenaring van haar persoonlijk record. De finale van de 60 meter horden is vanavond om 21.08 uur.

Maayke Tjin A-Lim redde het niet in de halve finales. De 24-jarige atlete, die de afgelopen jaren moest afrekenen met veel blessureleed en een eetstoornis, had zich met een persoonlijk record van 8,11 seconden naar de volgende ronde gelopen. In haar halve finale was ze minder snel. Tjin A-Lim kwam uit op de zesde plaats in 8,13. Daarmee was het toernooi voor haar voorbij.

(later meer)

Bekijk hieronder een samenvatting van de halve finales van de 60 meter horden.