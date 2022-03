Dipje bij lentebegin, maar daarna een zonovergoten week

Het officiële begin van de lente gaat morgen gepaard met een paar buien, maar daarna staan Nederland zeer zonnige dagen te wachten. Met blauwe luchten en temperaturen tot 19 graden kan het record voor de zonnigste maart ooit gemeten worden gebroken. De zondag begint in het noorden ook zonnig, maar vanuit het zuiden neemt geleidelijk de bewolking toe. Vooral in de middag kan er wat regen vallen. Met maximaal 13 graden is het ook koeler dan vandaag. Na het weekend keert de lente volop terug. Zeker tot vrijdag is het iedere dag zonnig en blijft het droog. De hoogste temperaturen worden dinsdag en woensdag verwacht, met lokaal in het zuiden 19 graden. Richting het weekend wordt het vervolgens iets koeler en kan er ook meer bewolking ontstaan, is nu de verwachting.

NOS-weerman Peter Kuipers Munneke: "Tot gisteren hebben we meer zon gehad dan normaal gesproken in de hele maand maart. En er komen dus nog een aantal zonnige dagen aan. De kans bestaat dat dit de zonnigste maart wordt sinds het begin van de metingen in 1901."