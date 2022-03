Maakten de kosmonauten een pro-Oekraïens statement?

De drie Russische kosmonauten die gisteren in het internationale ruimtestation ISS aankwamen, deden dat in een knalgele overalls met opvallende blauwe stiksels op borst en benen. Deze kleuren doen onvermijdelijk denken aan de Oekraïense vlag.

Vóór de lancering naar ISS droegen de drie wit met blauwe ruimtepakken. En meerdere media schrijven dat hun commandant Oleg Artjomejev vlak voor de koppeling aan ISS een blauw pak droeg. De vraag dringt zich op of ze daarna de geelblauwe overalls hebben aangetrokken om voor het oog van de Russische tv-kijkers hun solidariteit met de bevolking van Oekraïne te tonen.

Maar de bemanning ontkent dat. "Het was onze beurt om de kleur uit te zoeken", stelde commandant Artjomejev na aankomst op een vraag van een journalist. "We hadden nog heel veel gele materialen, dus moesten we die gebruiken." Een vreemd verhaal, ook omdat dit de blauwe accenten op been en borst niet verklaart.

De ontvangst van de kosmonauten door de bemanning van ISS: