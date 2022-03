Leclerc verslaat Verstappen en pakt poleposition in Bahrein, Mercedes blijft achter

CHARLES LECLERC TAKES POLE IN BAHRAIN! It's pole position number 🔟 of his career 😍 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/GwXX1CQbFx

Hamilton kon de schade niet beperken. Daarmee zijn twee zaken nu een zekerheid: Ferrari is helemaal terug en voor Mercedes is er ontzettend veel werk aan de winkel.

Zo kwam er in de laatste kwalificatieronde een direct gevecht tussen Red Bull en Ferrari om poleposition. In een uiterst spannend slot was het Leclerc die de snelste ronde reed. Verstappen kwam met een tijd van 1.30,743 heel dichtbij, maar kwam in de laatste bocht net te kort. Sainz pakte de derde plek.

Mercedes kwam in het geweld van Red Bull en Ferrari niet mee. Hamilton reed iets beter dan in de eerste twee vrije trainingen, maar bleef ruim achter de vier snelste coureurs.

FIA over Abu Dhabi: Masi maakte menselijke fout

In een vandaag uitgekomen rapport oordeelt de FIA over de gebeurtenissen in de laatste race van het vorige seizoen in Abu Dhabi. De federatie heeft het daarin over een 'menselijke fout', gemaakt in de absolute finale van de kampioensstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

De naam van wedstrijdleider Michael Masi wordt daar niet letterlijk aan gekoppeld, maar alleen hij kan die fout gemaakt hebben. Ondanks de fout wordt de uitslag door de FIA gewoon erkend.

De FIA doet in het rapport enkele suggesties om de druk op wedstrijdleiders iets te verlichten. Zo zou er net als in het voetbal een Video Assistent Referee (VAR) moeten worden ingesteld, die de Virtual Race Control Room wordt genoemd.

Met het rapport gaat er een streep onder het afgelopen seizoen. In een reactie laten de kemphanen van toen - Christian Horner van Red Bull en Toto Wolff van Mercedes - weten dat ze nu niet meer terug willen kijken.