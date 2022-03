Vanavond op tv: verwoestingen in Mykolajiv • Sollicitatierobot de toekomst?

Het Oekraïense leger

VTM-verslaggever Robin Ramaekers was bij de legerbasis in Mykolajiv. Die werd gisteren getroffen door Russische raketten. De Oekraïense stad is een van de belangrijkste strijdplekken op het zuidelijk front. De verslaggever spreekt over "dramatische taferelen". We spreken Robin Ramaekers vanavond over de verwoestingen.

Rusland heeft de afgelopen dagen een aantal militaire doelen in het westen van Oekraïne gebombardeerd. Proberen de Russen steeds meer de aanvoer van Westerse wapens via Polen te blokkeren? We spreken erover met oud-generaal Mart de Kruif.