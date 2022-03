Arsenal steviger op vierde plaats na zege bij Aston Villa

Arsenal heeft op het veld van Aston Villa goede zaken gedaan in de strijd om de bovenste plekken in de Premier League. In Birmingham werd het 0-1.

Met zeven verliespunten minder dan Manchester United, dat vijfde staat, lijkt de Londense ploeg hard op weg om voor volgend seizoen deelname aan de Champions League in de wacht te slepen. De eerste vier clubs van de Premier League krijgen automatisch toegang tot het miljardenbal.

Eenvoudig ging het echter niet bij de nummer 9. Hoewel Arsenal beter en dreigender was, vielen er in het eerste half uur niet heel veel grote kansen te noteren voor de ploeg van coach Mikel Arteta.