Kristoff eerste geletruidrager na sprintzege in tumultueuze Touretappe

Alexander Kristoff heeft in Nice de tumultueus verlopen eerste etappe van de Tour de France gewonnen. De Noor is de eerste drager van de gele trui in de 107de Ronde van Frankrijk.

De slechte weersomstandigheden en het vele op en af rond Nice maakten de etappe gevaarlijk. Veel renners gingen onderuit of kwamen op achterstand terecht, maar de favorieten voor de eindzege liepen geen tijdverlies op. Thibaut Pinot kwam door een valpartij in de slotfase wel gehavend over de finish.

Bol laat zich zien in sprint

De Nederlander Cees Bol (25) sprintte naar de derde plaats, zijn beste klassering in de Tour in zijn carrière. Wereldkampioen Mads Pedersen eindigde op gepaste afstand als tweede achter Kristoff, die zijn vierde ritzege pakte in de Tour.

