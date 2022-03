Bewogen goud Oekraïense hoogspringster Mahoetsjich bij WK indoor

Drie dagen had ze nodig om vanuit haar woonplaats Dnipro naar Belgrado te reizen, maar het was het waard voor hoogspringster Jaroslava Mahoetsjich. Zaterdag kroonde het 20-jarige talent uit Oekraïne zich in de Servische hoofdstad tot indoorwereldkampioene hoogspringen. Het werd in Belgrado een luid bejubelde overwinning.

Haar voorbereiding op de WK indoor verliep problematisch. Door de oorlog in haar land was er amper gelegenheid om te trainen. De lange reis was ook niet in het voordeel van de hoogspringster. De winnares van olympisch brons vorig jaar in Tokio had zaterdag in Belgrado even nodig om in het juiste ritme te komen.

Twee keer mis op 2,00 meter

Op een hoogte van twee meter ging ze twee keer in de fout. De wereldtitel was op dat moment ver weg. Concurrente Ealeanor Patterson was in haar tweede poging over 2,00 meter en was in het voordeel met de minste foutsprongen.

Met een laatste krachtsinspanning haalde Mahoetsjich vervolgens ook 2 meter. Daarna ging de Europese indoorkampioene van vorig jaar in haar eerste poging direct over 2,02. Patterson faalde bij haar eerste sprong over 2,02 en ging vervolgens door op 2,04. Op die hoogte ging het twee keer mis voor de Australische, waarna de wereldtitel voor Mahoetsjich was.

Oekraïne is met zes atleten aanwezig op de WK indoor. Vanwege de Russische invasie in het land besloot koepelorganisatie World Athletics Rusland en Belarus uit te sluiten van het evenement. Daardoor was olympisch kampioene Marija Lasitskene afwezig in Belgrado.