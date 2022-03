Accijnsverlaging brandstof België ingegaan, rijen Nederlanders aan de pomp

In België kan je vanaf vandaag een stuk goedkoper tanken dan in Nederland. De accijns is met 17,5 cent per liter verlaagd en dat leidt ertoe dat veel Nederlanders de pomp over de grens hebben gevonden.

Onder meer in Poppel, onder Tilburg, staan er Nederlandse auto's in de rij om te tanken. Een liter benzine kost daar 1,77 euro, de adviesprijs in Nederland is volgens UnitedConsumers 2,41 euro.

"Om 08.00 uur stonden de eerste Nederlanders al aan te schuiven. Ik heb zelfs een omleidingsroute voorzien met dranghekken om alles veilig te laten verlopen", zegt de pomphouder In Poppel tegen de VRT.

Ook in Maasmechelen, over de grens bij Geleen, stonden al vroeg veel Nederlanders te tanken: