Mercedes: 'We kunnen Verstappen en Ferrari voorlopig niet bijbenen'

Toch lijkt er dit jaar wel degelijk meer aan de hand. De W13 van zevenvoudig kampioen Hamilton ("Met deze auto gaan we voorlopig geen race winnen") en zijn kersverse teamgenoot George Russell stuitert over het rechte stuk en is in de bochten moeilijk in bedwang te houden.

Topteam Mercedes, acht keer op rij wereldkampioen als constructeur, lijkt de slag te missen. Het antwoord van Mercedes-teambaas Toto Wolff op de hamvraag is veelzeggend. "Wat er niet goed is aan onze auto? Vraag liever wat er wel goed is, dan zijn we sneller klaar."

Het is nog een tikje voorbarig en conclusies trekken is riskant, maar alles wijst op een verandering van de pikorde in de Formule 1. Zowel in de twee testweken als tijdens het eerste raceweekend zetten Red Bull Racing en Ferrari de toon.

"Ik zeg het al jaren: als je wereldkampioen bent, begin je in maart gewoon weer op nul", merkt Mercedes-leider Wolff op. "Resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie en dat voelen we nu. We racen het liefst een seconde per rondje sneller naar de zonsondergang, maar dat is niet de realiteit. We hebben de hoge verwachtingen niet ingelost. We moeten de auto nog leren begrijpen en pas daarna kun je echte progressie boeken."

Wolff houdt nog een slag om de arm, maar heeft zich al verzoend met een bijrol tijdens de seizoenstart in Bahrein. "Natuurlijk moeten we de resultaten van de kwalificatie en de eerste grand prix afwachten. Daarna hebben we een eerste indicatie, maar Verstappen en zijn renstal lijken een klasse apart. Ferrari oogt ook snel en solide. Het lijkt er op basis van de gegevens die we hebben, niet op dat we hun tempo kunnen volgen."

Zwart scenario

De gelauwerde teambaas houdt zelfs rekening met een nog zwarter scenario. "De nieuwe auto's en de reglementswijzigingen zijn bedoeld om het veld op te schudden en dat gaat gebeuren. Het kan gebeuren dat wij duels moeten uitvechten met renstallen als Alpine en Alfa Romeo. Het veld zit veel dichter bij elkaar. Zeker de middenmoot. Wen er maar aan. En denk vooral niet dat de pikorde van eind vorig jaar de pikorde is van nu."

Wolff zegt dat zijn renstal de afgelopen weken achterstand heeft opgelopen. "De eerste testweek in Barcelona ging aardig, maar daarna werd het minder. We weten dat we op korte termijn een paar dingen kunnen veranderen om beter voor de dag te komen. Er is wat laaghangend fruit, maar de lange termijn is veel belangrijker. Daar focussen we op. De regels zijn net veranderd en blijven nog een paar jaar van kracht. Onze tijd komt nog. We gaan de puzzel oplossen."

Bekijk via de onderstaande slider alle informatie over de start van het nieuwe Formule 1-seizoen: