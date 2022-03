Op zoek naar bijzonder zeeleven op de eerste schelpenteldag

Op zeven Nederlandse stranden is vandaag de eerste schelpenteldag. 'Gewone' strandgangers wordt opgeroepen om te kijken wat er allemaal te vinden is aan binnen- en buitenlandse schelpen.

"Wat je aan schelpen vindt op het strand is een weerspiegeling van wat er leeft in de zee", zegt Bart Bruin van onderzoeksinstituut Naturalis bij NH Nieuws. "Het zegt wat over de zeebodem en voedingsstoffen in het water. We zien soorten opkomen en verdwijnen en dat willen we nu in kaart brengen met hulp van natuurorganisaties én strandbezoekers."

Het idee voor een schelpenteldag is overgewaaid uit België waar de telling al vijf jaar wordt gehouden langs de Noordzeekust. In Nederland begint het klein, met een strand op Texel (Ouddorp) en zes stranden in Zuid-Holland (Hoek van Holland, Kijkduin, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk en Langevelderslag bij Wassenaar).

Strakke oostenwind

De eerste schelpendag vindt onder optimale omstandigheden plaats: juist bij een strakke oostenwind zoals vandaag. wordt het oppervlaktewater op zee weggeduwd. Daarvoor in de plaats komt zeewater uit de diepte omhoog. Zo spoelen schelpen van de zeebodem aan.

Loran Kleine Schaars van de Strandwerkgemeenschap doet een telling speciaal voor Texel. "Wij lopen altijd al op het strand tussen paal 9 en 12 op zoek naar schelpen, kwallen, wieren en krabben. We zien wat nieuwe soorten opkomen, zoals de Amerikaanse strandschelp; die komt voor in de Golf van Mexico en is met vrachtschepen hier terechtgekomen", zegt hij. "We zien ook dat sommige inheemse schelpsoorten langzaam terugkeren."

Van alikruik tot zaagje

Kleine Schaars weet er al heel veel van, maar ook amateur-schelpentellers wordt nadrukkelijk gevraagd om mee te doen. Lastig is het niet: op een zoekkaart staan de meest voorkomende schelpen op de Nederlandse stranden afgebeeld, van alikruik tot zaagje. Met die zoekkaart kun je op het strand aan de gang.

"We proberen de nieuwsgierigheid aan te wakkeren bij de strandbezoekers, want schelpen zijn altijd bijzonder", zegt Bruin van Naturalis. "Als de teldag een succes is, komt er in september een landelijke actie en hopelijk wordt het dan een traditie. Meedoen maakt een bezoek aan het strand leuker en de gegevens helpen de wetenschap."