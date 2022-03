Geen papier in Sri Lanka: miljoenen examens geannuleerd

Onderwijsautoriteiten in Sri Lanka hebben de examens van zo'n 3 miljoen scholieren en studenten uitgesteld, omdat er geen geld meer is om papier te kopen. "We hebben geen papier voor de printers en kunnen het benodigde papier, maar ook de inkt niet betalen", stelt het ministerie van Onderwijs.

De examens zouden komende maandag beginnen en een week duren. Naar schatting twee derde van de 4,5 miljoen scholieren en studenten in het Zuid-Aziatische land, kan nu geen toetsen maken. Het is niet duidelijk of en wanneer die dan wel gaan plaatsvinden.

Rantsoenen

Sri Lanka kampt met de ergste financiële crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948. Door het uitblijven van inkomsten door toerisme, wegens de coronacrisis en terroristische aanslagen, heeft de economie harde klappen gekregen en is de armoede groot.

Er is een tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. Melkpoeder, rijst en suiker zijn alleen op rantsoen verkrijgbaar en vanwege de hoge brandstofprijzen worden de stroomvoorzieningen in het hele land dagelijks ruim zeven uur uitgeschakeld.

Afgelopen week vroeg de Sri Lankaanse president Rajapaksa het Internationaal Monetair Fonds om hulp bij het oplossen van de financiële problemen. Het IMF heeft toegezegd een reddingsplan "in overweging te nemen".