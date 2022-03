'Vooral hoge inkomens profiteren van lagere energie- en brandstofbelasting'

Rob Jetten over de hoge gasprijzen en de compensatie van het kabinet - NOS

Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, zei al eerder tegen de NOS dat de overheid vooral de midden- en hoge inkomens bereikt met de verlaging van de accijns en btw. En het miljardenpakket leidt ertoe dat de staatsschuld verder oploopt, waarvan de rekening bij de toekomstige generatie komt te liggen.

Blom is voor een andere aanpak. "Verhoog voor de laagste inkomens bijvoorbeeld de heffingskorting, en bouw die extra snel af zodat hogere inkomens dit gaan betalen. Mensen voelen zoiets in de portemonnee, maar dan doet het kabinet wel wat het zegt dat het wil. Economen zijn het hierover eens: je moet de kosten niet leggen bij de toekomst."

Volgens Frans Rooijers, directeur en onderzoeker bij CE Delft, die de berekeningen van Investico controleerde, is iedereen compenseren onverstandig. "En compenseer vooral niet op basis van het energiegebruik zelf. Want kijk maar naar de accijnzen: vooral hoge inkomens tanken veel en profiteren van de verlaging. Lagere inkomens worden dus relatief minder gecompenseerd."

Temperatuur lager zetten

Ook onderzoeker Rooijers vindt dat nog iets anders nodig is. "Uiteindelijk hebben we ook nodig dat we zuiniger en slimmer met energie omgaan. Dus de lichten uitdoen, woningen niet compleet verlichten en de temperatuur lager zetten."

"Het klopt dat het verlagen van de btw en accijns ook gevolgen heeft voor mensen met hogere inkomens, maar deze maatregelen doen relatief gezien meer voor mensen met lagere inkomens", laat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een reactie weten. "Daarbij is het eerlijke verhaal dat heel Nederland wat gaat merken van de hogere energieprijzen. De overheid kan dit niet voor iedereen compenseren."