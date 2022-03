De tumultueuze jaren van Badr Hari: op zoek naar eerste overwinning sinds 2015

Sinds Hari onder contract staat bij kickboksorganisatie Glory won hij geen enkele keer. Vier gevechten, niet één overwinning. 2016 - blessure tegen Verhoeven Het werd dé kickbokswedstrijd van het jaar genoemd: de eerste editie van Rico Verhoeven tegen Badr Hari in 2016. Maar het gevecht, met 12.000 fans op de tribune in het Duitse Oberhausen, duurde uiteindelijk slechts anderhalve ronde.

10 december 2016: Badr Hari in gevecht met Rico Verhoeven - ANP

Hari begon nog goed aan die partij en wist de neus van Verhoeven flink te beschadigen. Na 1 minuut en 22 seconden in de tweede ronde moest Hari opgeven, omdat hij geblesseerd raakte aan een elleboog na een trap van Verhoeven. De jaren daarna kwam Hari niet in actie vanwege een schorsing voor het gebruik van verboden middelen. Hij werd voor negentien maanden uitgesloten van wedstrijden en de schorsing gold vanaf het moment dat Glory op de hoogte werd gesteld van de positieve test, op 7 mei 2018. 2019 - herkansing tegen Verhoeven Drie jaar na de laatste ontmoeting stonden Verhoeven en Hari weer tegenover elkaar, dit keer in een uitverkocht Gelredome in Arnhem. Verhoeven had inmiddels al meerdere overwinningen op zijn naam staan en Hari maakte zijn rentree in de ring.

Badr Hari verlaat de ring na het gevecht tegen Rico Verhoeven op 21 december 2019 - ANP

Het werd een meeslepend gevecht tot Hari in de derde ronde verkeerd terechtkwam en niet meer verder kon. Hari won de eerste ronde, vooral dankzij een rechtse hoek op de kin van Verhoeven, die naar de grond ging. De tweede ronde was in het voordeel van titelverdediger Verhoeven. Hari wankelde even, maar in de derde ronde gaf hij Verhoeven een harde trap op het hoofd. Bij een volgende hoge trap landde Hari verkeerd en moest hij opgeven met een enkelblessure. 2020 - bloedneus en twee knock-downs Mede vanwege de coronapandemie kwam Hari pas eind 2020 weer in actie, dit keer tegen de Roemeense vechter Benjamin Adegbuyi. Volgens Hari zou het op voorhand al geen wedstrijd worden, maar Adegbuyi trok zich niets aan van de praatjes van de kickbokslegende.

Badr Hari tijdens het gevecht met Benjamin Adegbuyi op 19 december 2020 - ANP

Hari won weliswaar de eerste twee rondes, maar hij overleefde de derde ronde niet. Hij liep tegen enkele harde stoten van Adegbuyi op. Na de eerste knock-down veerde hij vrij snel weer op, maar na de tweede, waarbij zijn neus onder het bloed zat, schudde hij zijn hoofd en bleef hij zitten. 2021 - knock-out tegen Wrzosek Vorig jaar moest Hari zijn status dan echt waar gaan maken, dit keer tegen een Poolse opponent: Arkadiusz Wrzosek. Hari had Wrzosek al drie keer naar de grond geslagen, maar Wrzosek krabbelde elke keer weer op. Net toen Hari zijn tegenstander weer tegen de touwen had gewerkt, haalde Wrzosek opeens uit met een trap. Hari werd vol geraakt op het hoofd, stortte neer en het gevecht was meteen over.

Hari besloot na zijn nederlaag tegen Adegbuyi te breken met coach Mike Passenier, met wie hij vijftien jaar samenwerkte. Hij ging trainen onder leiding van Said El Badaoui en in januari kreeg hij een meerjarige contractverlenging bij Glory. De 37-jarige Hari denkt nog steeds aan een titelgevecht met regerend wereldkampioen Verhoeven, maar om die te mogen uitdagen moet hij eerst zijn geschonden blazoen oppoetsen tegen andere zwaargewichten. Om te beginnen vanavond, met een herkansing tegen Wrzosek in het Belgische Hasselt.

Badr Hari wordt gewogen voor zijn gevecht tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek - NOS