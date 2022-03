Sedney en Tjin-A-Lim bij WK verder op 60m horden, sprinter Van Gool ziek

Zoë Sedney en Maayke Tjin-A-Lim hebben bij de wereldkampioenschappen indoor de halve finales van de 60 meter horden bereikt. Beide Nederlandse atletes eindigden in hun serie als tweede en komen zaterdagavond opnieuw in actie in Belgrado. Sedney en Tjin-A-Lim moesten in de ochtenduren in de series bij de eerste drie finishen om zich rechtstreeks te kwalificeren voor de halve eindstrijd. Daar hadden beiden geen probleem mee. De 20-jarige Sedney dook met 7,98 seconden onder de grens van 8 seconden. Er waren slechts vier hordeloopsters sneller dan de Nederlandse indoorkampioene, die een persoonlijk record van 7,95 heeft staan. Persoonlijk record Maayke Tjin-A-Lim (24) liep de limiet voor de WK indoor bij de Nederlandse indoorkampioenschappen. Na een lange periode van strijd tegen allerlei blessures en een eetstoornis liep ze bij de NK naar 8,16 seconden, wat goed was voor brons. Zaterdag in Belgrado verbeterde ze haar persoonlijke record naar 8,11 seconden. In Belgrado ontbreekt Nadine Visser op de 60 meter horden. De Europese indoorkampioene van 2021 raakte bij de Nederlandse indoorkampioenschappen geblesseerd.

Sprinter Joris van Gool - ANP

Voor Joris van Gool liep de WK indoor op een drama uit. De sprinter zou zaterdag in actie komen in de series van de 60 meter, maar de Brabander is ziek. Vorig jaar bij de Europese indoorkampioenschappen had de Nederlandse recordhouder ook al pech. Toen maakte Van Gool een valse start in de series en werd hij gediskwalificeerd.