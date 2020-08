Osaka trekt zich terug, Azarenka wint in New York zonder finale te spelen

Azarenka ontving haar trofee in een sobere setting, zoals de laatste tijd wel vaker het geval is bij sportevenementen. Zonder publiek en met mondkapje:

Door de afmelding van Osaka pakte Azarenka haar 21ste WTA-enkelspeltitel. In 2013 won ze het toernooi ook al. Toen versloeg de Wit-Russische Serena Williams in de finale.

Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken voor de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronapandemie in New York wordt gespeeld. De Japanse kampt met een dijbeenblessure. Daardoor is de andere finaliste, Victoria Azarenka, tot winnares uitgeroepen.

"Het spijt me dat ik niet in actie kan komen", zei Osaka een paar uur voor het begin van de finale. "Ik ben vrijdag in de halve finale geblesseerd geraakt in de tiebreak van de tweede set tegen Elise Mertens. Ik hoopte dat ik daarvan een dag later alweer hersteld zou zijn, maar helaas is dat niet het geval."

Eerder deze week liet de nummer tien van de WTA-ranglijst weten uit protest tegen het politiegeweld in Amerika helemaal niet verder te willen spelen in New York en de halve eindstrijd over te slaan. Daar kwam ze later van terug, nadat het toernooi een dag was stilgelegd. Daardoor kon er meer aandacht zijn voor de protesten, aldus Osaka.

Onduidelijkheid over US Open-deelname

Het is onduidelijk of de Japanse bij de US Open, die maandag op dezelfde locatie in New York begint, wel kan aantreden. Bij de loting voor de eerste ronde van het Amerikaanse grandslamtoernooi is ze gekoppeld aan haar landgenote Misaki Doi.